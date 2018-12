Crush y Nick Romano inician una nueva etapa en la lucha libre en Panamá

En una ardua batalla, Crush y Nick Romano demostraron que merecen estar en la elite de la lucha libre panameña. El duelo fue duro, intenso y agresivo dejando a más de uno con la boca abierta.

En medio de la refriega, Crush lanzó a Nick Romano sobre sus amigos de la "Generación de Plata" (Panama Jack Daniels, Iron Boy, Angelus No Saint y Paul Baxter), que eran los invitados especiales de la velada.

Esto ocasionó que se calentaran los ánimos. Los miembros de la "Generación de Plata" cruzaron la línea de seguridad para encarar a Crush. De inmediato, las superestrellas de la GWE salieron del camerino para protagonizar una revuelta en la que sobraron los golpes, insultos y garnatones.

"La gente pensaba que la lucha libre había desaparecido de Panamá por culpa de la 'Generación de Plata'. Ellos hicieron que el negocio muriera. La nueva generación está cambiando la historia de este deporte en Panamá", dijo Crush, al terminar el evento.

En otro resultado, King SheMc retuvo el Campeonato de la GWE al derrotar a Nobert y Allen Anderson.

King SheMc volvió a tener la estrategia para este tipo de luchas, ya que supo administrar sus fuerzas contra dos rivales que poseen una buen técnica y agilidad. El campeón también se llevó los abucheos ya que recibió la ayuda de Sniper en varias ocasiones.

"Mi victoria fue completa. Los que digan que Sniper me ayudó son ignorantes, porque deben conocer las reglas de una lucha de triple amenaza. En este tipo de combate no hay descalificación", dijo King SheMc, quien fue criticado por abandonar el 'ring' cuando enfrentó a Kárcamo, en su segunda lucha de la noche.

"Esa lucha no estaba programada. Aquí se paga por noche. No voy a decir que dominé la lucha, pero él tampoco lo hizo. Se salvó que no lo pude golpear con el árbol de navidad. Sentí que me debía irme, pero no es por miedo. No le tengo miedo a Kárcamo", agregó.

Por su parte, Demian Kilmister tuvo una noche soñada luego de ganar el Campeonato Met-Rx y salir con las manos levantadas en una triple amenaza ante el Chakl y Ricky Fisher.

Demian Kilmiester dio la sorpresa de la jornada al aprovechar un descuido de Dd-Mo, Armagedón y Killa, para llevarse el cinturón Met-Rx. A segunda hora, el joven gladiador venció al Chakal y a Ricky Fisher en la que brillaron con sus nuevas movidas e intensidad en el combate.

En otros combates, B-Boy Lang derrotó a Valeck Cuervo, mientras Alana Steel cobró venganza sobre Pandora Blake.