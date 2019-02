Después de perder el Campeonato Latinoamericano de la Global Wrestling Evolution (GWE), Crush se siente preparado para enfrentar a Ricd "The Sniper" Crompton, en el evento "La Conquista", que se realizará mañana en el GWE Center.

"Estoy listo para enfrentar a 'The Sniper'. No tengo duda que voy a ganar, soy la Franquicia de la GWE. 'The Sniper' se quedará con las ganas de obtener su primera victoria, porque el sábado (por mañana) sufrirá una nueva derrota", dijo Crush, quien es el primer Grand Slam (ganador de todos los títulos) de la GWE.

"Todos saben que mi objetivo principal se encuentra en marzo, en el evento 'Golpe de Estados'. Ahí derrotaré a Nick Romano y recuperaré el título Latinoamériano. Es cinturón merece un luchador como yo", agregó.

La velada la completan otros cuatros combates cuando Ricky Fisher se mida a Kárcamo, B-Boy Lang chocará contra Demian Killmister, mientras que el mexicano Vértigo tendrá un duelo con Norbert. En la lucha principal King SheMc defenderá el Campeoanto de la GWE ante el peruano Caoz.