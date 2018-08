Cuauhtémoc Blanco vota por Marcelo Biesa para dirigir la selección de México

"Prefiero a Bielsa. Ojalá le den la oportunidad", expresó Blanco al apartarse de las preferencias en su país por la vuelta de compatriota Miguel Herrera o el brasileño Ricardo Ferretti.

La conducción del Tri, cargo que ocupó hasta el Mundial de Rusia el colombiano Juan Carlos Osorio, necesita de un entrenador con experiencia y carácter.

Del exseleccionador de Argentina y Chile, Blanco expresó: "Es un entrenador con experiencia y me encantaría estuviera ahí, es el indicado, tiene mucho carácter y evolucionaría el fútbol".

El gobernador electo del estado de Morelos evitó este viernes las comparaciones que hacen de su estilo de juego con el del talentoso centrocampista juvenil Diego Lainez, que destaca en el mismo club América que lo consagró como estrella.

"No hay que comparar, no me gustan las comparaciones, me han dicho quién es mejor, si (Cristiano) Ronaldo o (Lionel) Messi, quién es mejor Cuauhtémoc Blanco o Hugo Sánchez, no hay comparaciones y cada quien tiene su talento, su carácter, todos los jugadores en el mundo somos diferentes", dijo el ídolo, ahora con 45 años.

Lainez se estrenó como goleador en la Liga MX el pasado sábado al anotar un doblete al Pachuca en la tercera jornada del Apertura.

Se espera que el entrenador Miguel Herrera incluya a Lainez en el once titular para enfrentar mañana, sábado, al Monterrey en el estadio Azteca.

Blanco le deseó suerte al centrocampista de 18 años y le recomendó no perder el piso.

El otrora alcalde de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, acudió hoy a la Unidad Habitacional Tlatilco, situada en el norte de Ciudad de México, donde se le rindió homenaje con tres murales en diversas áreas deportivas y recreativas.

El exgoleador comenzó a jugar fútbol a los seis años en las canchitas de esta zona habitacional, donde la mayoría de los vecinos lo recordaron como un niño travieso.

Cuauhtémoc se refirió también a la designación de la medallista olímpica y ex campeona mundial Ana Gabriela Guevara como la futura dirigente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

"Es una gran deportista, sabe las carencias que tienen los deportistas, lo sufrió y lo vivió, siempre que estaba alguien encargado de la Conade ella defendía a los deportistas porque no contaban con el apoyo suficiente porque no había presupuesto", puntualizó.