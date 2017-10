La medida, sin embargo, no le impide continuar en la disputa de la Serie Mundial, en la que los Astros van con ventaja de 2-1 sobre los Dodgers.

Las cámaras de televisión mostraron el viernes a Gurriel poniendo sus dedos en los bordes exteriores de sus ojos y estirando la piel mientras estaba sentado en el dugout después de conectarle el jonrón al asiático.

Gurriel, un cubano que jugó en Japón por los Yokohama BayStars en el 2014, conectó un bambinazo en la segunda entrada ante Darvish del juego que los Astros ganaron 5x3 la víspera para irse arriba en el tope por 2-1.

Con su bambinazo comenzó un estallido de cuatro carreras, que forzó a la estrella japonesa de 31 años a abandonar el juego después de una y dos tercios de entradas, en el inicio más corto de la carrera de Darvish.

"Cometió un error", dijo Darvish. "Aprenderá de eso. Todos somos seres humanos", añadió el asiático.

"Actuar así fue irrespetuoso con la gente de todo el mundo", dijo Darvish a través de un traductor.

Gurriel, quien le pidió disculpas después al japonés, explicó que hizo el gesto porque nunca había tenido éxito contra lanzadores japoneses en el pasado.

"Ayer comentaba que no había tenido mucha suerte con el lanzador Darvish a través de los años y la acción fue que dije que ojalá que me viera como ellos (los ojos) para que me tirara un pitcheo cómodo. En ningún momento fue un gesto de ofensa, al contrario, siempre he tenido mucho respeto por él", señaló Gurriel.