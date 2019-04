Curry y Thompson se lo torcieron el viernes durante el sexto juego de primera ronda ante Los Ángeles Clippers, que los vigentes campeones ganaron 129-110.

El escolta es el que más difícil lo tiene para llegar al primer juego, que se disputará en el Oracle Arena de Oakland.

"Es un buen esguince. Cojeaba bastante después del partido", explicó el técnico del equipo, Steve Kerr.

"Steph (Curry) está OK. Los dos han recibido cuidados este sábado por la mañana y veremos cómo se sienten el domingo. Aún no puedo decir si podrán jugar o no, digamos que los dos son duda", agregó.