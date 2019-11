DT Kenneth Zseremeta cita a jugadoras del plano local a entrenamientos

Los entrenamientos se llevarán a cabo desde este miércoles 27 al sábado 30 de noviembre en el estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. los primeros tres días y el último de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

Estas sesiones servirán para luego conformar el preseleccionado panameño con miras a continuar su proceso de preparación.

Posterior a la primera práctica el estratega atenderá a los medios de comunicación en conferencia.

Citadas a entrenamientos

Porteras

Giselle Herrera (Alianza FC)

Daisurys Rosales (CAI La Chorrera)

Gilary Vásquez (SD Panamá Oeste)

Nadia Ducreux (s/c)

Sasha Fábrega (Tauro FC)

Ayleen García (Veraguas FC)

Defensas

Schiandra González (Atlético Chiriquí)

Yulieth Araúz (SD Atlético Chiriquí)

Solemar Ortíz (SD Atlético Nacional)

Arianys Arguelles (SD Atlético Nacional)

María Murillo (SD Atlético Nacional)

Katherine Castillo (CD Universitario)

Yerenis De León (CD Universitario)

Dayana Fernández (Colón C3)

Keisha Sinclair (CD Plaza Amador)

Arleen Hernández (Tauro FC)

Maryorie Pérez (Tauro FC)

Hilary Jaén (Tauro FC)

Onelys Alvarado (Veraguas FC)

Volantes

María Guevara (CD Universitario)

Laurie Batista (CD Universitario)

Darling Branda (Sporting SM)

Aldrith Quintero (Tauro FC)

Mariana Molina (Veraguas FC)

Delanteras

Marta Cox (CD Universitario)

Erika Hernández (CD Universitario)

Kathiusca Domínguez (SD Panamá Oeste)

Amarelis De Mera (Tauro FC)

Para saber

Panamá se ubica en el Grupo A de la venidera competición junto con Estados Unidos, Costa Rica y Haití.

Texto: FEPAFUT