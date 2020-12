Damaris Young encabeza la única nómina habilitada para las elecciones del Comité Olímpico de Panamá

A pesar de encabezar la única nómina habilitada para la elección (la otra encabezada por el Dr. Saúl Saucedo fue inhabilitada debido a que cuatro de sus miembros no cumplieron con los requisitos que establece el estatuto electoral del Comité Olímpico de Panamá), para salir airosa, la nómina de Young debe sacar la mitad más uno de los miembros del COP habilitados para votar.

"Independientemente que una nómina no hay cumplido, la nómina que presido para ser elegida tiene que tener la mitad más uno de los miembros votantes del Comité Olímpico", señaló Young, vía ZOOM, a David Salayandía, de TVMAX.

"Si yo no considerara que no tengo el apoyo de las federaciones nacionales, desde el momento uno no hubiera entrado en este proceso", agregó la dirigente.

Sobre las declaraciones de los miembros de la nómina encabezada por Saucedo, señaló: "Hay que ser preciso cuando se habla de conflictos de intereses. Quedó demostrado que desde que tomé esta decisión, notifiqué al Comité Olímpico de Panamá y decidí separarme voluntariamente de los servicios profesionales que le estaba brindando al Comité. Es realmente incongruente decir eso, cuando eso no atiende a la verdad material de los hechos".

También dio su punto de vista de la carta enviada por Pandeportes al Comité Olímpico Internacional: "Honestamente es importante aclarar que los estatutos del Comité Olímpico de Panamá responden a las guías y modelos del Comité Olímpico Internacional. Lo que comentaría es que es importante que las autoridades entiendan el rol que tienen que jugar y ese derecho sea respetado. Debe ser un proceso autónomo y es el derecho de los miembros votantes del Comité Olímpico de Panamá celebrar de manera libre sus elecciones".

"Nosotros hemos hecho todas las tareas, hemos cumplidos con las disposiciones éticas del Comité. Les hemos presentado nuestra propuesta de gestión a las federaciones, es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo", puntualizó Young.