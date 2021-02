Damaris Young presenta su proyecto para el COP, centrado en los atletas

Por TVMAX



Procurar una atención y una preparación adecuada para los atletas es el objetivo principal que intentará alcanzar la presidenta electa del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, y su grupo de trabajo durante la gestión que tendrán a partir de este año hasta el 2024.

Young presentó su proyecto denominado Meta Olímpica en el que se busca propiciar tengan las facilidades y el respaldo requerido para que puedan competir adecuadamente en eventos nacionales e internacionales.

"Se conoce como locura el hacer las cosas de la misma manera, esperando resultados diferentes. No podemos hacer las cosas como se han venido haciendo", manifestó la también exatleta durante la presentación del plan de trabajo en un conversatorio con deportistas panameños.

Entre los puntos que se prevén cumplir durante el periodo que iniciará después de los Juegos Olímpicos de Tokio están la gestión de un centro deportivo para la preparación de los atletas, la capacitación y formación de las personas involucradas (atletas, entrenadores, dirigentes), el establecimiento de una oficina que atienda las inquietudes y necesidades de las federaciones nacionales y la digitalización completa dentro del Comité Olímpico.

Diagnóstico

Aunque reconoce que la creación de un centro deportivo no es una responsabilidad del Comité, como tal, Young manifiesta que hacerlo es primordial para garantizar que los atletas tengan un sitio donde puedan entrenar y mejorar sus habilidades para las competencias.

Esa idea y las demás, que forman parte del proyecto, son el resultado de un estudio hecho a las federaciones y asociaciones deportivas panameñas en las que se pudieron detectar varios de los problemas que atraviesan.

"El 97% de las federaciones abordadas en el estudio carecen del equipamiento y la indumentaria adecuada para que sus atletas entrenen", precisó. "El 83% no cuenta con un entrenador que lleve adelante un plan de entrenamiento."

A pesar de la situación, Young destacó que cerca del 95% de las organizaciones deportivas nacionales cuentan actualmente con una personería jurídica y que en ellas hay una percepción de confianza en el manejo del COP.

Para alcanzar el éxito deportivo, Young enumeró que se requiere del establecimiento de pilares como el apoyo financiero, organización y estructura de políticas deportivas, participación y base deportiva, desempeño, excelencia, instalaciones deportivas, provisión y desempeño de entrenamiento, competencias nacionales e internacionales e investigación científica e innovación.

"¿Con esto se garantiza la victoria en las competencias? No siempre", señaló. "De los atletas que participan en los Juegos Olímpicos, solo el 10% obtiene medallas. Eso no quiere decir que el 90% restante no sea bueno. Aunque ganar una medalla es lo que quiere todo atleta, hay situaciones que ocurren entre el entrenamiento y la competencia."

Young destacó que desarrollar un plan que lleve a los deportistas panameños al éxito requiere de una planificación y de un trabajo coordinado con las federaciones nacionales.