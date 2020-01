Daniele De Rossi se retira del fútbol y vuelve a Italia

"Necesito volver a casa. Me despido de Boca y del fútbol. Me despido de un club que me entró en el corazón, de este deporte, mi pasión. Iba a pasar en junio, en diciembre, pero tengo 36 años y no podía seguir 10 años más", dijo en conferencia de prensa quien fue campeón del mundo con la camiseta 'azurra' en Alemania-2006.

El mediocampista, que jugó 18 años en AS Roma, aclaró que no tiene "ningún problema grave de salud" y dijo que sólo siente "la necesidad de acercarme a mi familia, a mi hija. Ellos me extrañan y yo los extraño".

"Voy a seguir en Italia trabajando en el fútbol, no sé en qué rol. Acá estamos muy lejos, es difícil conectarse con la gente en lo que pasa día a día. Voy a estar en Roma o ciudades cercanas", dijo acompañado en la rueda de prensa por el presidente 'xeneize' Jorge Amor Ameal.

De Rossi había llegado a la institución boquense en junio de 2019 y algunas lesiones lo alejaron de las canchas. Se había recuperado en noviembre pero sus actuaciones nunca llegaron a conformar del todo. Durante su breve paso por Boca jugó apenas siete partidos y marcó un gol.

En Boca hubo un cambio radical al imponerse en las elecciones de diciembre una nueva dirigencia que incluye al exjugador e ídolo de los hinchas Juan Román Riquelme, quien quedó a cargo del fútbol en todas las categorías.

La llegada de De Rossi a Boca se cristalizó por un deseo suyo de vestir la camiseta azul y oro, además de cumplir el sueño de jugar en el mítico estadio La Bombonera.

"Es un honor vestir esta camiseta. Quiero ganar todo", declaró al llegar, recibido con euforia y cariño por los aficionados.

La incorporación del italiano fue impulsada por el entonces director deportivo, Nicolás Burdisso, quien había sido su compañero de equipo en AS Roma, pero que ahora fue desplazado tras la asunción de Riquelme.

Aventura distinta

De Rossi advirtió también que no se le ha presentado ningún problema con la nueva dirigencia boquense y que le ofrecieron la ayuda que necesitase.

"Esta fue la única aventura distinta en todo lo que hice en mi carrera. No pensaba en amar tanto a un club que no fuera la Roma, más allá de todo lo que siento por ese club", afirmó el volante.

En otra expresión de su sentimiento boquense, señaló: "Parte de mi corazón se queda acá, con la gente, la Bombonera, el vestuario".

"Sigo siendo parte de Boca para siempre. El destino nos va a unir otra vez. Voy a ver partidos de Boca, a juntarme con amigos. La gente de acá lo transformó en algo mágico, no lo voy a olvidar. Recibieron a mí y a mi familia como si fuera un hermano", agradeció.

Al referirse a su hija mayor, de 14 años, precisó que "es la única que se quedó en Italia y necesita a su padre cerca. No tiene nada que la ponga en peligro, pero tengo que estar allá".

De Rossi había reconocido el año pasado que se lesionó por volver a las canchas sin haberse recuperado plenamente.

"Adelanté el proceso de mi cura y me lastimé otra vez. Esto te pasa si tienes 12 años o 20 años. La paciencia no se compra en el supermercado. Yo quiero jugar, ayudar a mis compañeros y cometí un error”, confesó.

Durante su breve paso por el club argentino, no se escucharon reproches de los exigentes hinchas 'xeneizes', ni siquiera en los partidos en los que no rindió lo esperado.