Por Somos La Sele



La convocatoria, presentada más temprano hoy, es la muestra de un cambio generacional en la Selección de Fútbol de Panamá con jugadores a los que hay que darles la confianza y la responsabilidad de afrontar compromisos importantes como una eliminatoria mundialista. Esto fue parte de lo que manifestó el técnico Thomas Christiansen en una conferencia de prensa.

"Estamos en una situación en la que hay un cambio, que hay en todas las selecciones", expresó el técnico. "Hay jugadores importantes como Román, 'Gaby', pero me decidí por otros. Lo más motivante para mí es darles responsabilidad", agregó.

Ante los cuestionamientos de que si en la convocatoria sacrificó experiencia por juventud, Christiansen indicó que lo importante es darle la confianza a los jugadores para que afronten momentos importantes como los que se jugarán en el Octagonal de Concacaf a partir del 2 de septiembre.

"La Copa Oro fue un claro ejemplo de cómo estamos en el aspecto defensivo y de cómo estamos como equipo. Eso no significa que así estaré ante Costa Rica, Jamaica y México porque estamos en una instancia distinta", puntualizó. "Hay mucho trabajo por hacer, hay jugadores jóvenes a los que hay que darles confianza".

Dos de las novedades que presenta la selección panameña son Romeesh Ivey y Alfredo Stephens, quienes no fueron parte del grupo que afrontó la etapa anterior de la eliminatoria al Mundial Catar 2022 y la Copa Oro.

"Hay jugadores que no he tenido mucho tiempo qué ver. Ivey lo tuve ante Serbia, Stephens lo vi en la burbuja y ellos están por lo que han estado haciendo", argumentó.

El regreso de Fidel Escobar al conjunto nacional fue otro aspecto al que Christiansen se refirió en la conferencia de prensa.

"Lo que he visto en España de él es bueno y el entrenador del Alcorcón me ha dicho que ha entrenado bien y eso es positivo", puntualizó.

Sobre el llamado de Alberto Quintero, quien sufrió una distensión la semana pasada en un partido con su club el Universitario de Deportes, el técnico señaló que se comunicó con él y le expresó que la lesión no era seria "como se pensaba" por lo que estará disponible para los partidos.

Poco tiempo de recuperación

Tres partidos en seis días, deberán jugar Panamá y las otras siete selecciones que competirán en el Octagonal. Sobre esa situación, el estratega hispano-danés expresó su inquietud por el estado físico que puedan tener sus dirigidos en esos días.

"El reto es jugar tres partidos en poco tiempo, lo vimos en Copa Oro", reconoció. "Hacerles ver eso al resto y cómo gestionarlo, me preocupa menos, pero por supuesto necesitamos cierto tiempo para visualizar cada partido".

En estas circunstancias, Christiansen señaló que irá poco a poco tanto en cómo estén las condiciones de los jugadores como en la suma de puntos.

"No he pensado en los puntos que necesito, voy poco a poco. Voy a tomar el juego de Costa Rica y espero poder sumar puntos para ver cómo afrontamos lo que viene", indicó. "Vamos a gestionar bien cómo nos va en el primer partido, ver el estado físico, lesiones, covid o no covid para no llevar solo 23 a Jamaica", añadió.

De los tres encuentros, dos se realizarán en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

"Lo que me preocupa es competir tres partidos en pocos días. El estado del jugador es importante. Quizás no esté totalmente bien físicamente, pero la inteligencia para jugar partidos importantes es primordial", señaló.

El timonel sostuvo que espera ver a un equipo más regular en sus líneas ofensiva y defensiva en el Octagonal, algo que no pudo mostrar la selección panameña en la Copa Oro donde anotó ocho goles y recibió siete.

Puertas abiertas

Christiansen manifestó que continúa dando seguimiento a varios jugadores, tanto en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) como en el exterior, por lo que hay oportunidades para llamar a otros jugadores para los próximos encuentros.

"Cuando haces una alineación piensas en varios factores, más que en experiencia. Me ha costado no convocar a 'Gaby'. Hablé con él, y seguro estará en otros partidos", explicó el técnico al ser interrogado por la ausencia de Gabriel Torres en la convocatoria.

"A Román Torres lo he visto en un par de partidos y está luchando por entrar en algún llamado", comentó el técnico sobre el ahora jugador de Universitario en la LPF. "La puerta para nadie está cerrada",sentenció.