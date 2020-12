Megan Rapinoe, sorprendida por ser finalista a The Best

Por TVMAX



Megan Rapinoe fue reconocida ayer en la gala del The Best siendo una de las jugadoras incluidas en el XI ideal del FIFPro y finalista en el The Best a mejor jugadora del año. La delantera del Reign y de la selección estadounidense mostró su sorpresa en cuanto se conoció la noticia, alegando que no juega desde marzo y que hay otras jugadoras que lo merecen más, esta vez.

"Mucho que agradecer este año y mucho trabajo por hacer", fue el título de la carta que publicó en Twitter.

"Por supuesto estoy feliz y orgullosa de haber sido reconocido por mis compañeros y de garantizar un lugar en once del año del FIFPro. Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sorprenderme de ser seleccionada, ya que no juego desde marzo", comenzó su explicación la jugadora.

"Hay tantas jugadoras fantásticas en todo el mundo que merecen ser reconocidas. Aun así, mi entrada en este once es una señal más de que hay que seguir apostando por el fútbol femenino, para que cada vez haya más partidos retransmitidos por televisión y, así, empiecen a ser reconocidos más deportistas", fue el mensaje final de Rapinoe, a modo de reflexión sobre lo que todavía falta por hacer en el fútbol femenino.

Fuente: Diario AS