Deportistas se lucieron en el 'Met Gala 2019'

Si bien es cierto, la gala reúne a personalidades del mundo de la moda, entretenimiento, actores, actrices y modelos famosos, el mundo del deporte también dijo presente, y atletas de todas las disciplinas como Tom Brady, Odell Beckham Jr., Serena Williams, Lewis Hamilton, Dwayne Wade exhibieron sus mejores y extravagantes prendas. Era el día para lucir los diseños más atrevidos, locos y fashonistas.

Arrival NYC at the Met Gala. What do you think of my look? I had so much fun co-designing this with Tommy 🤘🏾#metgala@TommyHilfigerpic.twitter.com/fiNZoR2Jcl