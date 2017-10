Salvo sorpresa mayúscula, no está previsto que FIFA entre en el Panamá-Costa Rica que le ha permitido al equipo panameño logra el pase al Mundial de Rusia. En concreto por la acción que propició el primer gol del equipo panameño. Tanto concedido por el colegiado cuando las imágenes demuestran que el balón no traspasó la línea en su totalidad. Si bien era el primero de los dos goles de Panamá, tiene un valor clave por cuanto implica que Estados Unidos se quede fuera de la cita mundialista.

Pues bien, según ha podido saber AS, no está previsto que FIFA intervenga de ninguna manera en el resultado final del encuentro. Se trata de un error de apreciación arbitral y en este aspecto no entra nunca el máximo organismo internacional. Otra cosa hubiera sido errores de bulto que propiciaran su intervención.

Aquí es una interpretación puramente arbitral. Error que no sucederá nunca en el Mundial de Rusia donde está previsto que FIFA si aplique el VAR. Será la primera competición Internacional de selecciones absolutas donde se ponga en práctica. Además precisamente la empresa que encargada de la tecnología es Hack Eye (Ojo de Halcón) la misma que lo desarrolla en el tenis.

Volviendo a la acción del Panamá-Costa Rica, existen precedentes donde no entró ante acciones similares. La más evidente fue el famoso Francia-Irlanda de la repesca del año 2009 para el Mundial de Sudáfrica. Las imágenes mostraron claramente que Henry metió el balón con la mano, un gol que dio el pase de Francia al Mundial. La FIFA entonces no sólo no intervino de forma alguna obligando a repetir el partido, ademas años después se supo que sobornó a Irlanda con cinco millones de euros para que no lo denunciara.

Pero hay otro precedente, esta vez en UEFA y afectaba a un equipo español. Fue el penalti en la tanda decisiva del del Valencia-Chelsea de la Youth League. El árbitro no concedió gol al disparo de Alberto Gil que claramente entró en la portería. Hecho que supuso la eliminación del equipo che de la competición.

Días más tarde la UEFA desestimó el recurso del Valencia alegando que fue un error de apreciación y que no existían precedentes de repetir el partido en situaciones similares. Idéntica situación a la sucedida en el Panamá-Costa Rica, lo que hace prever que FIFA no entrará en ningún momento a actuar o rearbitrar lo sucedido.