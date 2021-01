Dilio Long, la leyenda del sillín cuya vida se apagó repentinamente

Por TVMAX



Su amor por la hípica se tradujo en una larga carrera, la que parecía no dejaría hasta el último día de su vida. Y es que Dilio Long será recordado como un jinete sinónimo de disciplina y amor por su profesión.

El oriundo de Capira, provincia de Panamá Oeste, debutó como jinete aprendiz en el año 1960, cuando montó a 'Sosiego', y su primera victoria fue en 1961 sobre los lomos de 'Mi Gaita'.

Su formación la tuvo de manera empírica, especialmente en los establos, ya que en sus inicios no había un centro de enseñanza para jinetes. Su talento le llevó a salir de Panamá para continuar su trayectoria profesional en hipódromos de Colombia, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y México.

Con el paso de los años, la carrera de Long se fue consolidando y con ello también tuvo que lidiar con los accidentes y las lesiones.

En una entrevista publicada por el sitio web huffingtonpost.es, se detalla que en la década de los setenta Long sufrió un accidente en el que un caballo le cayó encima y le fracturó cuatro vértebras. Aunque los médicos que le atendieron señalaron que ese sería el final de su carrera, el jinete recurrió a los remedios de un curandero para recuperarse y volver a la pista en seis meses.

"Yo no me fío mucho de los médicos, compréndalo. Mejor me ha ido con los curanderos...", señaló el 'jockey' en la entrevista escrita por Abraham García.

Long había manifestado que tenía 13 prótesis en su cuerpo, a causa de los accidentes sufridos en varias de sus montas.

A pesar de esas situaciones, pudo extender su trayectoria a más de cinco décadas. El 14 de mayo de 2017 se convirtió en el jinete más viejo en montar en una carrera de caballos cuando subió a los lomos de 'Garotinha' y obtuvo el segundo lugar de esa, que fue la quinta carrera de la programación.

Durante su recorrido en las pistas, obtuvo varias victorias incluso en eventos clásicos. Una de ellas fue en el Clásico Internacional del Caribe de 1977 con 'Manos Arriba'.

También se le reconoció como maestro de grandes figuras del sillín como Guillermo Espino, Omar Berríos, Sebastián Madrid, David Flores, Alexis Solís, Laffit Pincay, por mencionar a algunos.

Este lunes 11 de enero se confirmó el fallecimiento de Dilio Long a los 77 años de edad a consecuencia de un accidente de tránsito. Él se encontraba desaparecido desde el 11 de diciembre de 2020, día en que salió de su casa ubicada en Rana de Oro, corregimiento de Pedregal.