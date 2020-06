Así es el complejo de Disney World en Orlando donde se reanudará la NBA

La NBA optó por este formato para dar la oportunidad de pelear por los playoffs a los equipos que seguían con opciones de calificar pese a no estar entre los ocho primeros, pero optó por no modificar el tradicional esquema de la postemporada.

¿Por qué se eligió Disney World?

Los planes de regreso de la NBA pasaban por jugar en misma sola sede para terminar la temporada regular y varias opciones de manejaron, incluyendo a Las Vegas y Atlantic City, pero las particularidades del complejo de Disney, empresa que además es dueña de ESPN, el principal socio televisivo de la liga, llevó a elegir la casa de Mickey Mouse.

Entre los diversos parques y complejos de entretenimiento que hay en Disney World, está el ESPN Wide World of Sports Complex, un espacio en el que hay campos e instalaciones para realizar diversos eventos de prácticamente cualquier deporte: béisbol, fútbol, fútbol americano, sóftbol, atletismo... Es más, fue hasta 2019 la sede del spring training de los Braves de Atlanta de las Grandes Ligas, mientras que el Pro Bowl de la NFL realiza algunas de sus actividades en este sitio.En el caso concreto del básquetbol, Yahoo Sports reporta que hay 12 canchas para entrenar y celebrar partidos.

Hay tres estadios con dimensiones similares a las de recintos profesionales o universitarios y cuentan con infraestructura para realizar las transmisiones de televisión: el HP Field House, donde se celebra el torneo Orlando Invitational de la NCAA en noviembre); el Visa Center, que se puede configurar para incluir seis canchas o para tener una sola como estadio, y el The Arena, donde se celebran campeonatos nacionales de baile y porristas, pero que se puede acomodar para incluir canchas de baloncesto.En este complejo se llegó a celebrar la década pasada el Combinado previo al Draft de la NBA y tiene además suficientes espacios que pueden adaptarse para ser gimnasios y otras instalaciones de entrenamiento.

Los hoteles

En cuanto a capacidad hotelera para recibir a los 22 equipos, árbitros, personal de la liga y de transmisión de televisión, Disney cuenta con suficientes habitaciones para recibirles. En la zona sur de Disney World, hay cinco hoteles bastante cercanos que podrían ser empleados: el All Star Sports Resort, el All Star Music Resort, el All Star Movies Resort, el Art of Animation Resort y el Pop Century Resort, aunque seguramente no se utilizarán todos ya que los parques comenzarán a abrir a partir del 11 de julio.

