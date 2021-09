Por AFP



El camino del serbio Novak Djokovic hacia completar el primer Grand Slam masculino en 52 años llega a su penúltimo obstáculo en la semifinal del viernes del Abierto de Estados Unidos frente al tenista que le batió en los Juegos de Tokio, Alexander Zverev.

El alemán, número cuatro del ranking de la ATP, frustró en julio el deseo de Djokovic de sumar el oro olímpico a una temporada que puede ser histórica, derrotándole en las semifinales de Tokio-2020 en su camino a lo alto del podio.

"Tienes que ser perfecto, si no, no ganarás" frente a Djokovic, reconoció Zverev tras solventar por la vía rápida los cuartos de final frente al sudafricano Lloyd Harris.

"La mayoría de las veces no puedes ser perfecto. Por eso la mayoría de las veces se pierde contra él", reconoció Zverev.

En su primera final de Grand Slam, el alemán sufrió una cruel derrota el año pasado en Flushing Meadows (Nueva York) ante el austriaco Dominic Thiem tras contar con una ventaja de dos sets.

"Sé que va a ser una batalla", auguró Djokovic. "Pero estoy preparado para ello. Estos son los obstáculos que tengo que superar para llegar al destino deseado".

A sus 34 años, el serbio está a dos victorias de convertirse en el primer tenista masculino en acaparar todos los torneos de Grand Slam en una misma temporada desde Rod Laver en 1969.

Una cuarta corona en Flushing Meadows le daría también a Djokovic su 21º título de Grand Slam, superando en esa carrera a Roger Federer y Rafa Nadal, que suman 20 y estuvieron ausentes del Abierto por lesión.

La noche del miércoles, tras batir en cuatro sets al italiano Matteo Berrettini, Djokovic reconoció que está saturado de hablar sobre la cuenta atrás a su deseada gesta.

"Soy consciente de la historia. Por supuesto que me da motivación", declaró 'Nole'. Pero "si empiezo a pensar demasiado en ello, me agobia mentalmente. Quiero volver a lo básico y a lo que realmente me funciona mentalmente".

"Sé que mucha gente quiere oírme hablar de ello. Pero ya hablaremos de ello, con suerte, el domingo", pidió.

- "El mejor del mundo" -

En su registro de enfrentamientos, Djokovic supera 6-3 a Zverev pero la derrota olímpica, en un partido al mejor de tres sets, es dolorosa.

"Fue un final duro para mí emocionalmente", admitió.

Djokovic tiene una asombrosa racha de 26 triunfos seguidos en partidos de Grand Slam pero Zverev, de 24 años, también se encuentra en un gran momento de forma acumulando victorias en sus 16 últimos choques.

El alemán no ha podido volver todavía a una final de Grand Slam este año pero, tras colgarse el oro en Tokio, se impuso también en el Masters 1000 de Cincinnati.

"Ha estado jugando muy bien. Cuando nos enfrentamos, hay nervios, muchas cosas en juego", reconoció 'Nole'. "Puede ir en ambas direcciones. Me parece que muy pocos puntos determinarán al ganador".

Contra Djokovic "tienes que ganar tú el partido", apuntó Zverev. "Tienes que ser tú el que domine los puntos. Tienes que hacerlo con muy pocos errores no forzados. Es el mejor jugador del mundo. Es muy difícil de batir".

- Medvedev ante el joven Auger-Aliassime -

La noche del miércoles Berrettini, primer rival del top-10 de la ATP que enfrentó Djokovic en Nueva York, reconoció la superioridad del número uno.

"Tiene esa capacidad, y probablemente por eso es el mejor de todos los tiempos, de elevar su juego, su nivel, todo el tiempo", describió el jugador romano. "Empieza a devolver mejor, a servir mejor. No importa lo bien que juegue yo, él simplemente juega mejor".

El vencedor de la batalla entre Djokovic y Zverev enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Medvedev y Auger-Aliassime, que a sus 21 años ha sido una de las sopresas del torneo.

Para Auger-Aliassime, que avanzó en cuartos tras retirada del joven fenómeno español Carlos Alcaraz, será su primera semifinal en un torneo grande.

"Tengo que dar un paso adelante y tener confianza", declaró el canadiense. "Debo intentar meterle presión. Pero va a ser difícil".

Medvedev, que perdió a inicios de año ante Djokovic en la final del Abierto, cree que a sus 25 años ha llegado el momento de alcanzar su primer título grande.

"Ya tengo esta experiencia. No voy a estar tenso", advirtió. "Si juego bien, no va a ser fácil para mi rival".