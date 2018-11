Djokovic celebra su número 1 pasando a cuartos en París-Bercy

Relacionados Federer se deshace de Fognini y accede a cuartos

Djokovic, que busca un quinto título en Bercy (récord), se benefició del abandono de bosnio Damir Dzumhur (52º del mundo) cuando 'Djoko' ganaba 6-1, 2-1. Su rival solicitó en varias ocasiones los servicios de fisioterapia.

El serbio, que se aseguró la víspera ser nuevo número 1 del mundo tras la baja por una lesión abdominal de Rafa Nadal, se enfrentará por un puesto en semifinales el viernes ante el croata Marin Cilic (7º del mundo).

"Naturalemente, estoy muy orgulloso, pero no he pensado realmente en eso. Estamos en mitad de una semana (de torneo). Creo que será diferente cuando haya terminado el torneo y espero que la clasificación sea la misma al final del año. Ese es el objetivo", declaró Djokovic este jueves en conferencia de prensa.

"Si me lo hubieran dicho hace cinco meses... Siempre he creído en mí, pero era muy improbable entonces, teniendo en cuenta mi clasificación (22º) y cómo jugaba y cómo me sentía en la pista", apuntó. "Sabía que podía lograrlo, recuperar mi mejor juego. Pero ha sido rápido", sonrió.

Cilic, que prepara la final de la Copa Davis en Francia (23-25 noviembre), dominó al búlgaro Grigor Dimitrov (7-6 (7/5), 6-4), dando así un gran paso para clasificarse al ATP Masters de Londres.

El regreso de Federer

Junto a Djokovic, el gran protagonista del día en Bercy era Roger Federer (número 3 mundial), que llevaba tres años sin competir en esta cita bajo techo en París.

"El ambiente ha estado muy bien, el recibimiento de los espectadores. Poder darles las gracias y saludarles era importante para mí. He echado de menos jugar aquí", admitió Federer tras su triunfo.

El miércoles había avanzado ronda sin jugar por la baja de su rival y este jueves derrotó a sus 37 años por 6-4 y 6-3 al italiano Fabio Fognini (14º).

El jugador helvético se enfrentará en cuartos al japonés Kei Nishikori (11º), que ganó por un doble 6-4 al sudafricano Kevin Anderson (6º). El nipón se cobró la revancha de su derrota ante ese mismo rival el pasado domingo, en la final del torneo de Viena.

Federer está ahora a tres victorias de conquistar su torneo número 100, después de lograr el número 99 el pasado domingo en Basilea, su ciudad natal.

Por su parte, el argentino Schwartzman (19º del mundo) cayó por 6-4 y 6-2 contra el alemán Alexander Zverev (5º), lo que deja el torneo sin representación latinoamericana.

Zverev jugará en cuartos contra el ruso Karen Khachanov (18º), que superó dos bolas de partido antes de poder derrotar al estadounidense John Isner (9º) por 6-4, 6-7 (9/11) y 7-6 (10/8), en un emocionante partido. El norteamericano se aleja de la clasificación directa al Masters (11-18 de noviembre en Londres), aunque una renuncia finalmente de Rafa Nadal o Juan Martín Del Potro, lesionados, podría abrirle las puertas de manera directa.

El que sí se acerca al Masters es el austríaco Dominic Thiem (8º), que tuvo que esforzarse para derrotar al croata Borna Coric (13º) por 6-7 (3/7), 6-2 y 7-5.

Thiem jugará en cuartos contra el estadounidense Jack Sock (23º), que no tuvo excesivos problemas contra el tunecino Malek Jaziri (55º), al que superó 6-0 y 6-4.

París-Bercy es el último torneo de categoría Masters 1000 de la temporada. Se juega sobre superficie rápida y bajo techo, repartiendo 4.872.105 euros en premios.