"No hay nada claro aún. Antes de finales de este mes debería anunciarse la decisión definitiva" sobre la celebración del US Open en Nueva York, uno de los epicentros de la epidemia del nuevo coronavirus en Estados Unidos, declaró Djokovic a la televisión pública serbia (RTS).

"Los más realista ahora, para mí, es que la temporada se reanude en tierra batida en septiembre, con Madrid, Roma y algunos otros torneos antes de Roland Garros", añadió.

El jugador serbio, que organiza actualmente un torneo humanitario en varios país de los Balcanes (del 13 de junio al 5 de julio), reiteró sus críticas a las medidas sanitarias impuestas por las autoridades estadounidenses y conminó a loa organizadores del US Open a llegar a un "compromiso" con los tenistas.

Djokovic rechaza sobre todo la obligatoriedad de cumplir una aislamiento de 14 días para todos aquellos que lleguen a territorio estadounidense, el tener que alojarse en hoteles del aeropuerto y las restricciones a los miembros de los equipos para acceder al complejo donde se celebra el torneo.

"Eso significaría no tener acceso a las pistas y, por lo tanto, no tener la posibilidad de entrenarse. Algo inimaginable en estos momentos", explicó el vencedor de US Open en 2011, 2015 y 2018.

"Son condiciones bastante extremas y no sé si son sostenibles. La mayor parte de los jugadores con los que he hablado hasta ahora tienen una posición bastante negativa sobre la posibilidad de ir" a Nueva York, aseguró.

Cuando los circuitos ATP y WTA siguen suspendidos desde mediados de marzo, está previsto que el Masters 1000 de Cincinnati (Ohio) se dispute del 16 al 23 de agosto como anticipo del US Open (24 de agosto al 13 de septiembre).

Como consecuencia del COVID-19, Wimbledon fue cancelado y Roland Garros se programó para finales de septiembre.

El número 2 mundial, el español Rafael Nadal, mostró a principios de junio sus reservas en cuanto a la reanudación de la temporada "hasta que la situación no sera completamente segura y justa".

Y el número 4, el suizo Roger Federer, anunció este miércoles que no volverá a jugar hasta 2021 después de haberse sometido a una operación en su rodilla derecha.