Andy McCullough escribió en The Athletic (se requiere suscripción) el martes que tanto Joc Pederson como Corey Seager están potencialmente disponibles al precio correcto. Pero por sí solos ambos no serían piezas suficientes para adquirir a Mookie Betts o al puertorriqueño Francisco Lindor. Sin embargo, como también lo destaco Ken Rosenthal en The Athletic recientemente, el mejor prospecto de Los Ángeles Gavin Lux (2do mejor prospecto de MLB) no está disponible para ser canjeado.

Pero Los Ángeles es rico en prospectos. Si Lux es intocable como se reporta, quizás el derecho Dustin May (32do mejor prospecto de MLB) y el receptor venezolano Keibert Ruiz (No. 33) podrían integrar un paquete para adquirir ya sea Betts o Lindor.

Texto: MLB.com