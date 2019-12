Dortmund pierde ante Hoffenheim y podría quedar descolgado

Tras esta derrota, el Dortmund se queda en el cuarto lugar, a cuatro puntos de los dos primeros clasificados, RB Leipzig y Borussia Mönchengladbach, que se enfrentan el sábado a Augsburgo (10º) y Hertha de Berlín (13º), respectivamente, con lo que pueden ampliar su margen.

El Dortmund se queda con los mismos puntos (30) que el Bayern de Múnich, que es tercero gracias a una mejor diferencia de goles. El gigante bávaro recibe el sábado al Wolfsburgo (8º) y tiene ahora una buena oportunidad de tomar ventaja ante uno de sus teóricos grandes rivales por el título.

"Es muy frustrante", admitió el mediocampista Julian Weigl, que resumió perfectamente cómo fue la noche para su equipo.

"Es un partido que no tendríamos que haber perdido. Estamos muy decepcionados. No hemos hecho un mal partido, tuvimos ocho saques de esquina y ellos ninguno, pero no convertimos nuestras ocasiones. Ellos no tuvieron muchas más ocasiones que sus dos goles", lamentó.

El único gol del Borussia Dortmund en el estadio Rhein-Neckar Arena de Sinsheim lo firmó Mario Götze en el minuto 17.

El hombre que marcó el gol que dio a Alemania el Mundial-2014 en la final contra Argentina empujó a la red en la entrada del área pequeña un pase retrasado desde casi la línea de fondo del internacional marroquí nacido en España Achraf Hakimi.

El Hoffenheim empezó a cambiar el rumbo del partido en el minuto 79, cuando el arquero del Dortmund Roman Burki no pudo atajar un disparo y dejó el balón suelto en el área, para que el armenio Sargis Adamyan pusiera el 1-1 en el marcador.

El propio Adamyan envió luego el centro para que el croata Andrej Kramaric (87) cabeceara a la red del equipo amarillo y dejara los tres puntos en casa.

El Hoffenheim aprovecha este triunfo para subir al sexto lugar provisionalmente, entrando así en la zona de clasificación a la Europa League.

Hummels, al hospital

El Borussia Dortmund, que en octavos de final de la Liga de Campeones se verá en febrero y marzo con el París Saint-Germain, parecía haber dejado atrás un mes de noviembre para olvidar, pero en la última semana ha vuelto a generar muchos interrogantes.

El martes había empatado 3-3 en casa con el Leipzig, después de haber permitido tres goles de su rivales mediante distintos errores importantes.

El partido de este viernes trajo otra mala noticia al Borussia Dortmund, la salida del partido de Mats Hummels en el descanso, que se dañó una muñeca en una caída y fue trasladado al hospital para someterse a pruebas médicas.

El sábado, más allá del pulso a distancia entre RB Leipzig y Borussia Mönchengladbach por el liderato, uno de los puntos más atractivos del día será evaluar el estado del Bayern de Múnich, que también atravesó recientemente un bache importante y que ha conseguido encadenar tres victorias, teniendo en cuenta todas las competiciones, en sus últimos partidos.

Una victoria ante el Wolfsburgo le permitiría ir al parón navideño con buenas sensaciones, tras unas semanas convulsas y la destitución a principios de noviembre de su entrenador Niko Kovac, reemplazado por Hansi Flick, que era su ayudante.