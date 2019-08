Cristiano Ronaldo y Messi serán entrenadores En FIFA 20

Aunque el modo más importante sin lugar a dudas de la saga FIFA es Ultimate Team, parece que en la próxima entrega del simulador futbolístico tendrá novedades suficientes en los otros modos para que no se queden estancados. El añadido más relevante parece que será Volta, el sucesor espiritual de FIFA Street, pero aquí os venimos a mostrar una novedad que parece de lo más acertada e interesante para expandir el Modo Carrera y hacerlo más realista.

La novedad consiste en que los jugadores que se retiren como futbolistas, podrán convertirse en entrenadores. Es decir, que tras unas pocas campañas, leyendas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo podrán dirigir a tu club (si es que los consigues convencer).

I don't think Messi is talking being a manager too seriously. #FIFA20#fifa20careermodepic.twitter.com/ltpypBPpnh