Emery cree que Neymar "debe aprender" de su expulsión ante el Marsella

"Está en un proceso de adaptación al campeonato, al equipo, a los árbitros, pero es inteligente. Es consciente también de que debe aprender de lo que pasó el domingo", señaló Emery.

"Es un jugador que fue buscado con agresividad por los adversarios y es importante que los árbitros sepan gestionar los partidos con estas situaciones en el campo", añadió.

Neymar recibió dos amarillas y fue expulsado ante el Marsella, por lo que no podrá jugar ante el Niza en el Parque de los Príncipes, el viernes en la Ligue 1.

Emery también habló del argentino Ángel Di María, que no celebró su gol en Champions ante el Anderlecht (4-0), aparentemente por su ausencia de protagonismo.

"Cuando no juega no está contento. Quiere jugar todos los partidos, empezarlos, pero cuando no los comienza, es debido a la competencia y a las actuaciones de los otros", señaló.

"Estoy contento por cómo trabaja todos los días y puede que el viernes tenga una buena oportunidad, estoy seguro de que estará preparado para jugar", añadió Emery.

Además el técnico se mostró "contento" por la mejora de otro argentino, Javier Pastore.

"Deseo que mantenga la constancia, lo primero sin lesiones, y luego en los entrenamientos y que esté preparado cuando el equipo lo necesite. Ahora tiene más competencia en su puesto, pero con la paciencia y el trabajo de todos los días, cuando tenga la ocasión de jugar espero que sea eficaz gracias a su calidad", concluyó.