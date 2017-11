El piloto Daniel Hegarty ha fallecido este sábado tras no superar las heridas sufridas por un accidente durante el Gran Premio de Motociclismo de Macao. El piloto de 31 años se estrelló en la vuelta seis de la carrera, al golpearse contra las barreras del exterior del circuito, perdiendo el casco durante el golpe.

#MacauGP“The Macau Grand Prix Committee extends its deepest sympathies to the family and friends of Daniel.” pic.twitter.com/BMnmXpqJzF