Rafa Nadal formando pareja con Marcel Granollers se impuso a la dupla croata compuesta por Ivan Dodig y Mate Pavic 6-3, 6-4 para redondear la clasificación con el tercer punto.

Antes, el número uno del mundo español había asegurado el 2-0 y el pase al ganar al croata Borna Gojo 6-4, 6-3 en hora y media.

De paso, España eliminó a Croacia, vigente campeona de la competición, que también había perdido su encuentro con Rusia dentro del grupo B.

"Muy contento por el pase", dijo Nadal tras su encuentro individual, antes de lanzarse a jugar el dobles.

En el primer partido del cruce, Roberto Bautista había adelantado a España al vencer a Nikola Mektic 6-1, 6-3 .

Bautista, que la víspera había caído ante el ruso Andrey Rublev, no tuvo ningún problema para superar este miércoles a Mektic en una hora.

"Me he levantado un poco tocado después del partido de ayer y a pesar de que ganamos 2-1 a Rusia, me quedé con mal sabor de boca, por suerte hoy he podido sacarme la espinita de ayer y dar el primer punto a España", dijo Bautista.

España se enfrentará en cuartos a uno de los dos mejores segundos.