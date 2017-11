España quiere seguir con sus buenas sensaciones ante Rusia

"Estamos satisfechos por el partido, me deja contento la actitud del equipo", afirmaba el sábado pasado el seleccionador español Julen Lopetegui.

Los jugadores "no ponen etiquetas a los partidos, sea oficial o amistoso, sea cual sea el rival, intentan aprovechar cada momento y es lo que tenemos que seguir haciendo, sabiendo que cada partido es un mundo", añadió entonces.

España se impuso a los 'ticos' desplegando su mejor juego de toque con el que espera volver a imponerse en Rusia.

"Cuando este equipo se pone a jugar da gusto", dijo el delantero Álvaro Morata, tras una victoria que permitió Julen Lopetegui seguir con una impecable hoja de servicio.

En poco más de un año al frente de la 'Roja', el sucesor de Vicente del Bosque ha dirigido a la selección en 15 encuentros con 12 victorias y tres empates.

El seleccionador español ha viajado con todos sus hombres a Rusia, salvo el centrocampista del Real Madrid, Francisco Alarcón 'Isco', que recibió un golpe en el muslo en el partido contra Costa Rica.

El malagueño no deja de ser una baja sensible para el centro del campo de la 'Roja', pero los técnicos no quieren correr ningún riesgo con ningún jugador.

De cara al sexto enfrentamiento con la selección de la actual Federación Rusa, Lopetegui podría hacer regresar al portero titular David de Gea, tras probar a Kepa Arrizabalaga frente a Costa Rica, y delante podría optar por Iago Aspas o Rodrigo Moreno.

Más difícil que Argentina

España buscará recurrir de nuevo a su 'tiqui-taca', seguramente confiando de nuevo en David Silva y Andrés Iniesta, para intentar imponerse en el estadio Krestovskyi de San Petersburgo a una Rusia que probablemente se muestre menos abierta de lo que hicieron los 'ticos' en el estadio de la Rosaleda.

Los anfitriones del próximo Mundial de 2018 se enfrentan a España el martes tras perder 1-0 en Moscú ante la Argentina de Messi en un amistoso, en el que los sudamericanos tuvieron que esperar hasta el 85 para marcar tras estrellarse continuamente en el muro ruso.

"Con España será aún más difícil. Por lo general, les gusta jugar la pelota", advirtió el delantero ruso, Alexander Kokorin, mientras que su compañero Vladislav Inagtiev también consideró que el encuentro contra la 'Roja' "no será menos complicado. Para mí, los españoles tienen un nivel más alto que los argentinos".

El seleccionador ruso Stanislav Cherchésov no quiso adelantar el sábado pasado sus cartas contra España, pero advirtió que "necesitamos prepararnos" para la presión española y su juego de toque, así como mejorar en el ataque.