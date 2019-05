Na, de 35 años y en busca de su tercer título de la PGA, entregó una tarjeta con 69 (-1) golpes, para un total de 201 impactos (-9).

El estadounidense comenzó la ronda con dos birdies consecutivos, pero completó el hoyo N.11 con un doble bogey, antes de terminar con una mejor nota al lograr un tercer birdie.

"Este es un campo que me viene muy bien, puedo hacerlo mejor aquí que en todos los demás torneos de esta temporada", dijo Na, quien continuó señalando que "no sé lo que sucedió en el hoyo 11, un espectador me molestó un poco, luego se lo hice saber, pero lo más importante es haber logrado dejarlo de lado".

Na, número 52 del escalafón mundial, fue cuarto en el evento en 2018. Ahora está dos golpes por delante de un grupo de cinco jugadores que incluye a sus compatriotas Tony Finau y Jordan Spieth (203, -7).

Finau, quien fue líder en la primera ronda, terminó su tercera ronda con un bogey, su segundo del día, y un solo birdie.

El inglés Justin Rose, ganador del torneo el año pasado, cayó al lugar 66 con su tarjeta de 74 (+4) para un total de 215 (+5), a 14 del líder.

El latinoamericana mejor ubicado hasta ahora es el argentino Emiliano Grillo, en el puesto 15 con 207 golpes (-3), seguido del chileno Joaquín Niemann en el 37 con 211 (+1), el venezolano Jhonattan Vegas en el 60 con 214 (+4) y el mexicano Abraham Ancer en el 66 con 215 impactos (+5).

No pasaron el corte del segundo día el mexicano Carlos Ortiz y el español Jon Rahm.