El "cohete" Ewan gana un esprint supersónico en Poitiers

"No me marco un objetivo de número de etapas. Quiero ganar más, pero no sé cuantos años voy a poder ser competitivo. El Tour es la carrera que los australianos siguen y quiero que estén orgullosos de mi. Espero seguir competitivo cinco o diez años y ganar más etapas. También me gustaría ganar la Milán-San Remo y el Mundial. Y quizá también una clásica en Bélgica", dijo el ciclista del Lotto.

Ewan no quiso pronunciarse sobre la descalificación del eslovaco Peter Sagan por haber empujado al belga Wout van Aert en el "sprint", pero se mostró convencido de que su intención no era derribarlo.

"No pensamos en la seguridad en esta situación, todos pensamos en la victoria. Peter ha visto que había un hueco y no lo ha pensado", señaló.

💚 Une étape taillée sur mesure pour les sprinteurs entre @Chatelaillon-Plage et @poitiersfr. 🏆 Sur la ligne d'arrivée, 🇦🇺 Caleb Ewan remporte sa 5ème victoire d'étape en carrière sur le Tour. 🎬 Découvrez le résumé flash de l'étape 11 du #TDF2020.#TDFunitedpic.twitter.com/JdDsAfxEZr — Tour de France™ (@LeTour) September 9, 2020

Por ahora, el australiano no piensa en el maillot verde de la regularidad, que viste el irlandés Sam Bennett, amigo suyo, junto a quien vive en Mónaco y con quien entrena frecuentemente.

"El problema es que ambos buscamos lo mismo, pero por ahora los dos conseguimos ganar etapas. Está claro que si no gano yo, me gusta que lo haga él", aseguró.

Ewan lamentó que no tiene un gran equipo para preparar el "sprint", pero agradeció el trabajo de sus compañeros: "han dado el 110 % y yo solo he tenido que hacer lo más fácil".