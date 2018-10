La exsuperestrella de la WWE (World Wrestling Entertainment) será parte de una lucha fatal de cuatro esquinas donde estarán involucrados el actual campeón de la GWE King SheMc, el 'Forjador del dolor' Karcamo y 'La Franquicia' Crush.

"Vengo a Panamá a demostrar de qué estoy hecho", expresó Carlito quien hizo mofa de la estatura de sus rivales. "Aquí veo que los luchadores son chiquitos", indicó a la vez que dijo que pasará por encima de ellos para obtener la victoria.

Crush no se quedó atrás y respondió que superará a Carlito para ganar ya que su meta es obtener el título de la GWE por tercera vez.

"He hecho de todo aquí. He sido campeón de GWE, fui campeón en parejas, gané la Copa Sandokan y he derrotado a exluchadores de la WWE como Chris Masters", mencionó Crush quien considera al Caribbean Cool como su próxima víctima.

Por el honor

Otra lucha que llama la atención es la que protagonizarán Allen Anderson y el campeón latinoamericano Norbert.

Esta es la última oportunidad que Anderson tiene por esa faja la que ha estado cerca de conquistar en cinco ocasiones anteriores.

La cartelera la completan el combate femenino entre Kitty y Alana Steel, la lucha por el orgullo entre Ion y Mr. Pascual y el mano a mano que tendrán Tyler Dex y B-Boy Lang.

También se tiene un pleito en parejas entre Némezis y Blue Diamond Thunder contra los Spec Ops. La lesión de rodilla de uno de los competidores podría impedirle participar en el evento, por lo tanto, si ese es el caso, esa confrotación pasaría a ser un mano a mano.

El GWE Center en Transístmica será el escenario de esa cartelera. El valor de los boletos será de $10.00 (adultos) y $5.00 (niños) en preventa. Además de que se tendrá un Meet & Greet, donde los fanáticos podrán interactuar con los luchadores y se pondrá a disposición un poster del evento.

Nuevo campeonato

Durante la velada se presentará el nuevo campeonato Met-RX el que se pondrá en juego el 20 de octubre en una batalla campal todos contra todos.