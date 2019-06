Exbeisbolista dominicano David Ortiz trasladado a Boston tras recibir disparo

"Él está consciente. De hecho, estuvo de acuerdo cuando se tomó la decisión de trasladarlo", dijo a la AFP Leo López, asistente del expelotero dominicano de los Mellizos de Minnesota y los Medias Rojas de Boston.

Ortiz, de 43 años, continuará su recuperación en el Hospital General de Massachusetts.

Luego de haber sido herido en un centro de diversión de Santo Domingo, Ortiz fue internado en el Centro de Medicina Avanzada Abel González de Santo Domingo, donde fue operado.

Al exbeisbolista le extirparon parte de los intestinos, el colon y la vesícula para detener una hemorragia que tenía en el hígado, informó López. Su estado es "estable".

El caso conmocionó a los dominicanos, entre quienes "Big Papi" es muy popular.

El incidente tuvo igualmente alto impacto en Estados Unidos, donde el expresidente Barack Obama se solidarizó con el deportista.

"Quiero unirme a muchos otros para desearle una pronta recuperación. Mejórate pronto, Papi", escribió Obama en Twitter junto a una foto en la que ambos aparecen en un acto en la Casa Blanca.

Six years ago, David Ortiz's spirit and resolve helped us all begin to heal from the Boston Marathon bombing. Today, I want to join many others in wishing him a speedy recovery of his own. Get well soon, Papi. pic.twitter.com/9orpBgnVI5