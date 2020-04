El jugador de segunda base con los Cubs desde 1965 a 1973 pasó dos temporadas más con los Padres de San Diego antes de retirarse.

"Perdimos a un grandioso (jugador) hoy, Glenn Beckert. Glenn era mi amigo, mi compañero de equipo de los Cachorros. Lo extrañaremos mucho. Mis pensamientos y oraciones están con la familia Beckert", dijo el ex lanzador Ferguson Jenkins en Twitter.

We lost a great one today, Glenn Beckert. Glenn was My friend, my @Cubs teammate, and the best man at my wedding. He will be greatly missed. My thoughts and prayers are with the Beckert family. pic.twitter.com/JYgadyLPK8