Fajardo destacó el triunfo y el trabajo de todo el equipo

Por SomosLaSele



El delantero José Fajardo, destacó la labor de todo el equipo en el sufrido triunfo de este jueves sobre Barbados por la eliminatoria mundialista de la CONCACAF.

"Darle las gracias a Dios por el triunfo de hoy, no quería entrar la bola, pero teníamos la fe de sacar el resultado", señaló el ariete colonense.

"El equipo lo hizo bien, tenemos que ser más contundentes adentro. No se nos dio en el primer tiempo... Primero, el campo no nos ayudó, la bola picaba mal. El 'profe' habló con nosotros y los que entraron, entraron bien", agregó.

Fajardo se refirió a lo difícil que fue sacar los tres puntos.

"Nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Somos once contra once, el equipo quería ganar… pegué la bola en el palo, pero gracias a Dios ganamos".

"Hay que ir paso a paso. La eliminatoria va a ser complicada, vamos paso a paso y esperar que se nos dé en el próximo partido", finalizó.