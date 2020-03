Fan que contrajo COVID-19 lanzará la primera bola

"Tiene su gorra y su boina de los Atléticos en todos los videos y fotos", dijo Kaval en "A's Cast," la estación de audio del club en TuneIn. "Cuando lo vi, lo primero que pensé fue, ‘Tenemos que hacer algo por este muchacho'".

Ese algo fue una oferta para lanzar la primera bola en el Coliseo de Oakland cuando los Atléticos y el resto de Grandes Ligas puedan volver a la acción. Kaval le hizo la oferta a Wilhite públicamente en las redes sociales y luego dejó en claro que estaba en serio.

"Lo vamos a hacer", dijo Kaval. "He intercambiado un montón de mensajes de texto con él y con su hermano. Será tremendo tenerlo ahí".

Get well soon! The whole @Athletics nation is sending you positive thoughts. How is your arm? Would be honored to have you throw out the first pitch opening day! https://t.co/rpmC3v9mgz