Fernando Alonso coquetea con volver a la Fórmula 1

"Estoy a un nivel físico y de motivación grande, así que querría centrarme en una categoría máxima, ya sea la vuelta a la F1, el campeonato de resistencia, Indycar…", afirmó el lunes el doble campeón del mundo de F1 (2005-2006).

Aunque ha menudo ha dejado entrever una vuelta desde su salida a finales de la temporada 2018, sus declaraciones llegan en pleno baile de fichajes tras abandonar Ferrari el alemán Sebastian Vettel.

Su volante lo ha tomado el español Carlos Sainz hijo, cuyo puesto en McLaren ha ocupado el australiano Daniel Ricciardo, dejando libre para 2021 su coche en Renault, el equipo con el que Alonso vivió algunos de sus mejores años.

Con la escudería del rombo ganó sus dos títulos mundiales, antes de volver a ella de 2008 a 2009 tras su tenso paso por McLaren junto a Lewis Hamilton todavía debutante, pero que logró hacer sombra al español.Alonso pasó luego cinco años en Ferrari, y otros cuatro en McLaren sin conquistar ningún nuevo título, pese a ser, en opinión de todos, uno de los mejores pilotos de su generación.

- 'Motivado' -

"Fernando está motivado. Un año fuera de la Fórmula 1 le hizo bien, se desintoxicó. Le veo más sereno y listo para volver", afirmaba, por su parte, el empresario italiano Flavio Briatore, en una entrevista publicada el lunes por el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

A sus 38 años, el español volvería como uno de los veteranos de la parrilla, donde se mueven pilotos diez años menor que él como el holandés Max Verstappen (Red Bull), la pareja de Ferrari formada por el monegasco Charles Leclerc y Carlos Sainz Junior o el francés Esteban Ocon en Renault.

El decano de la parrilla es el finlandés Kimi Räikkönen, de 40 años, campeón del mundo en 2007, mientras que el británico, Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo, sólo es tres años menor que Alonso.

El español no es tampoco el único peso pesado en el mercado... Vettel, cuatro veces campeón del mundo, está sin volante y no ha dicho que vaya a abandonar la F1.

Pero, Renault, que no consigue pegarse al trío de cabeza (Mercedes, Ferrari, Red Bull) desde su vuelta a la F1 en 2016, daría un gran golpe con Alonso en un momento en que la dirección del fabricante francés se cuestiona su programa deportivo en pleno marasmo del mercado automovilístico mundial.

Tras la salida de Ricciardo, "no es ideal reemplazarlo con clase media o ex como Grosjean, Hulkenberg o Magnussen. De todos los pilotos disponibles, los mejores son el asturiano y Vettel", escribe este martes el diario AS.

- Otras opciones -

Liberty Media, el promotor estadounidense de la F1, también ha visto sus proyectos seriamente impactados por la pandemia, sin que todavía se haya celebrado ningún Gran Premio. Con el reinicio de la campaña aún incierto, una vuelta de Alonso, piloto muy popular, serviría a sus intereses.

Renault podría no ser tampoco la única opción, ya que Lewis Hamilton y su compañero finlandés Valtteri Bottas acaban contrato en Mercedes.

El jefe de la escudería alemana, Toto Wolff, declaró, no obstante, a la televisión austriaca que no tiene prisa por anunciar pilotos para 2021 cuando la actual temporada ni siquiera ha empezado.

Mientras, Alonso puede concentrarse en su otro objetivo: ganar las 500 Millas de Indianápolis, aplazada a agosto por la pandemia.

Una victoria en el legendario óvalo estadounidense le permitiría ceñirse la 'triple corona', es decir, al menos un título de campeón del mundo de F1, una victoria en las 24 horas de Le Mans --que ha ganado dos veces-- y la 'Indy', algo sólo logrado por el británico Graham Hill.