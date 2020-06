"Habrá un cambio", tuitearon al unísono varios futbolistas junto con la declaración de creación del grupo.

El anuncio se produjo en las primeras horas del llamado "Juneteenth", el día en que Estados Unidos conmemora el fin de la esclavitud, y se enmarca en la ola de indignación contra el racismo y la brutalidad policial contra los afroamericanos a raíz del crimen de George Floyd.

"Esta es una nueva organización que abordará las desigualdades raciales en nuestra liga, defenderá a todos aquellos que luchan contra el racismo en el mundo del fútbol e impactará de forma positiva en las comunidades negras de Estados Unidos y Canadá", dijo la llamada Coalición de Jugadores Negros de la MLS en su declaración.

"Nos comprometemos a ayudar a cerrar la brecha en igualdad racial que existe en nuestra liga presionando por iniciativas como formación en prejuicios implícitos, cursos de educación cultural y la diversificación de las prácticas de contratación", señalaron.

El grupo se comprometió a atacar las injusticias raciales sistémicas también fuera de las canchas.

Justin Morrow, zaguero estadounidense del Toronto FC, fue nombrado director ejecutivo de la coalición. Entre los 11 miembros de la junta directiva están los jugadores internacionales Kei Kamara (Colorado), de Sierra Leona, y el defensa Kendall Waston, (FC Cincinnati), de Costa Rica.

El grupo trabajará en colaboración con el sindicato de jugadores, que ya ha aportado 75.000 dólares a causas benéficas, y la propia MLS.

El equipo Nasville, del panameño Aníbal Godoy, en sus redes sociales, apoyó el movimiento.

