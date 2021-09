Por Carlos Figueroa Jaramillo



Gabriel Torres transpira tranquilidad y estabilidad en Costa Rica, tras el difícil semestre vivió con Pumas de México, donde no pudo triunfos debido a muchos factores, incluyendo el bajo nivel en que se encontraba el equipo.

Torres, quien fue presentado el lunes por la Liga, habló largo y tendido con Somos La Sele sobre muchos aspectos, incluyendo su pasado, presente, la Liga, la Sele y la camiseta número 1 que utilizará en Alajuelense.

"Gracias a Dios pude entrar y marcar un gol, siempre es positivo debutar con gol. Me recibieron bien", señaló.

El ariete se refirió a la camiseta número 1 que utiliza con Liga Alajuelense y la celebración de gol.

"El número 1 estaba libre, los arqueros no lo utilizan y dije: 'voy utilizarlo por hacer algo diferente'. Para celebrar los goles no se pueden abrazar, la multa es de 2 mil dólares. Es un tema de reglamento, ya lo tengo claro".

Habló del bajón que vivió cuando llegó a la U de Chile y Pumas.

"Siempre es más fácil señalar a un pasaporte que pesa menos", expresó.

"En Liga me dijeron que era un orgullo tenerme y no cualquier equipo se puede dar el lujo de ficharme", valoró el jugador.

El mensaje es no caer. Quiero reencontrarme con mi fútbol, con mi confianza. Hay que tener la fortaleza mental para aguantar las críticas, porque en algún momento va a llegar la recompensa".

Tema selección

Señaló que la no convocatoria para los tres partidos del mes de septiembre lo afectaron "en la parte emocional" al no verse en la lista de convocados.

"Me afectó porque uno siempre trabaja para estar en la selección".

De acuerdo a Torres, la selección como está jugando beneficia mucho a los delanteros.

"Me gusta estar en la selección. Siempre doy la mejor a la selección desde donde me toque. Siempre he sido sincero con el técnico y él ha sido sincero conmigo".

Preparado ante posible llamado

El jugador espera estar dentro de los elegidos que anunciará el jueves el entrenador Thomas Christiansen.

"Yo siempre estoy listo para aportarle a la selección de donde me toque. Ya será una decisión del entrenador si cree que estoy para estas fechas de octubre. En estos momentos necesitamos de todos, la eliminatoria cada vez se hace más fuerte, todo mundo habla de Panamá, todo mundo va a querer ganarle".

Gaby dijo que analizó los partidos de la selección, ya que se está preparando para ser entrenador.

"Es un equipo muy intenso en todas sus líneas, nos costó un poquito el tema físico jugar los tres partidos con los mismos jugadores. Hay que felicitar a los muchachos porque lo dieron todo", puntualizó.