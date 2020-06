LA Galaxy adquiere al panameño Carlos Harvey

Harvey, quien ayudó a liderar al equipo sub-20 de la Copa Mundial de Panamá más allá de la fase de grupos por primera vez en la historia y también obtuvo honores en la lista 20 Sub 20 de la USL en 2019, actualmente está prestado con el club del Tauro F.C. de Panamá. Será agregado a la lista del Galaxy a la espera de la aprobación de su Visa P-1.

"Carlos es un jugador joven y prometedor que ha impresionado durante su tiempo en préstamo con el club", dijo el gerente general del LA Galaxy, Dennis te Kloese.

“Creemos que puede contribuir en nuestras próximas competiciones mientras continúa desarrollándose como jugador. Nos complace agregarlo a nuestro equipo".

