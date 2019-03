"LA Galaxy ejerce su única opción de compra de contrato garantizado durante la temporada baja, a la que cada club tiene derecho, sobre el delantero Giovani dos Santos. Por lo tanto, el delantero deja de formar parte de la nómina del club", explicó el club en un comunicado.

"Hemos estado trabajando con el jugador esta pretemporada para llegar a un acuerdo que fuera lo mejor para los dos lados", señaló el mánager general Dennis te Kloese en un comunicado.

Dos Santos, de 29 años, llegó al Galaxy en 2015 procedente del Villarreal español, disputando 77 partidos en los que anotó 26 goles y dio 22 asistencias. Sin embargo, en esta última campaña, apenas marcó tres tantos en 14 encuentros, perdiéndose gran parte de la temporada por diversas lesiones.

El atacante había arrancado su carrera en el Barcelona (2007-2008) antes de marcharse al Tottenham (2008-2012), al Mallorca (2012-2013) y, por último, al Submarino Amarillo.

El Galaxy necesitaba tomar una decisión antes del comienzo del campeonato con el vínculo del mexicano al contar con cuatro contratos de Jugador Designado mientras que la MLS solo permite tener tres acuerdos de este tipo.

"Hemos tomado esta decisión que pensamos es la mejor para el club y para Giovani. Ahora trabajaremos con el jugador y sus representantes para buscar una solución en el siguiente paso de su carrera. Apreciamos su contribución en nuestro club y le deseamos lo mejor en el futuro", agregó Te Kloese.

El sueco Zlatan Ibrahimovic, el francés Romain Alessandrini y el hermano de Giovani, Jonathan, ocupan las otras tres plazas.

"Giovani aún no ha podido entrenar, solo ha podido estar tres o cuatro días y la verdad es que estamos preocupados. Uno espera lo mejor de él en lo humano y en lo deportivo pero no se puede recuperar de su molestia en la rodilla y estamos viendo. No sé cuál va a ser el futuro inmediato porque lamentablemente tiene molestias en la rodilla y no contamos con él", dijo en una entrevista esta semana con la AFP el técnico argentino del equipo Guillermo Barros Schelotto.

Los Ángeles Galaxy, el equipo más condecorado de la historia de la MLS con cinco títulos, no ha disputado los playoffs desde 2016.