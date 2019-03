Gary Stempel molesto porque no le dan el Rommel Fernández para entrenar

El DT de la Selección Sub-17 de Panamá, Gary Stempel, en entrevista para los medios de comunicación, mostró sus molestias ya que los juveniles panameños que se preparan para afrontar el Pre-Mundial Concacaf donde enfrentaran a Costa Rica, Surinam y Curazao, por el Grupo H, todavía no han podido entrenar en cancha natural en suelo patrio.

Gary Stempel (DT de la Selección Sub-17 de Panamá): "Yo quiero el Rommel (Estadio Rommel Fernández Gutiérrez) y me duele que no tenemos el Rommel, me duele que no lo quieran prestar a una selección, eso no tiene sentido, este equipo a jugado muy poco en grama natural, no hemos ni entrenado en el Rommel y faltando 1 mes es una situación que no me agrada".

Adicional al torneo, el seleccionado nacional Sub-17 afrontará cuatro compromisos amistosos en el mes de abril ante sus similares de Honduras (lunes 1 y miércoles 3) y Cuba (sábado 13 y lunes 15).