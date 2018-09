Gary Stempel: "Nuestro objetivo era probar jugadores"

Sobre los jugadores jóvenes: "Para mí lo hicieron bien, los jugadores de 18 y 19 años".

"En el segundo tiempo la diferencia fueron los cambios. Quería que los titulares jugaran más tiempo, pero necesitaba poner a jugar a estos jóvenes. Apenas se hizo el primer cambio, llegó el primer gol".

El objetivo del partido para Panamá: "Nuestro objetivo era probar jugadores, no ganar el partido. Para mí el primer paso al éxito es el fracaso. Esto no me preocupa".

Contrato con Japón: "Faltó más tiempo para preparar a este equipo. Estoy obligado a escoger 15 jugadores mundialistas, según contrato con la Federación de Fútbol de Japón, y tres de acá.