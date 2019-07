Gasol anuncia su fichaje por los Portland Trail Blazers

Pese a que el nuevo equipo del catalán no se ha manifestado, el propio jugador sí que ha declarado que este proyecto le hace "mucha ilusión". "Preparado y feliz por unirme a uno de los mejores equipos de la liga", agregó el catalán en sus redes sociales.

Con este fichaje, el mayor de los hermanos Gasol será el quinto español en jugar en el club de Oregón, tras Fernando Martín, primer español en poner rumbo a la NBA, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández y Víctor Claver.

I'm very excited to announce that next season (my 19th in the @NBA) I'll play for the @trailblazers. ✍🏼😀 Ready and happy to join one of the best teams in the league! pic.twitter.com/NcE6UJbsZ4