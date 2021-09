Hong Kong continúa aplicando reglas particularmente estrictas ligadas al covid, imponiendo a los visitantes extranjeros entre una y tres semanas de cuarentena en un hotel, lo que mantiene a la ciudad en gran parte aislada del resto del mundo.

"La progresión imprevisible de las variantes del covid y las restricciones de viaje correspondientes continúan poniendo difícil a los participantes del mundo entero hacer planes para viajar a Hong Kong", declaró este miércoles Dennis Philipse, copresidente de los Gay Games Hong Kong, en un comunicado.

Due to the unpredictable progression of COVID variants and the corresponding travel restrictions we announced today that Gay Games 11 originally slated for November 2022, will be postponed to November 2023 in Hong Kong. Read more here https://t.co/jkqstqdhshpic.twitter.com/oZGiywbKtG