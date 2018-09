Ginóbili podría unirse al cuerpo técnico de los Spurs

"Una vez que supe que (Ginóbili) no iba a jugar más, estuvimos hablando para que se mantuviera cerca cuando él lo sintiera o creyera necesario, tal como lo hace Tim Duncan. La semana pasada lo llevamos al retiro de entrenadores y pasó un tiempo con nosotros mientras planificamos la estrategia para la próxima temporada", explicó Popovich ante los medios de comunicación.

"Él es lo suficientemente inteligente como para escuchar al principio. Es un trabajo nuevo en el que escuchas e intentas descifrar cómo hacerlo. Por la noche fuimos a cenar y él empezó a abrirse. Para el segundo o el tercer día ya estaba en medio de todo, debatiendo. Es bueno tener su visión", agregó.

Ginóbili, de 41 años, decidió retirarse de las pistas a finales de agosto luego de 23 temporadas jugando al básquetbol, 16 de ellas en los Spurs.

En la franquicia texana vivió sus mejores años, ganando cuatro títulos en la liga americana y, entre medias, colgándose la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Atenas-2004 con la casaca albiceleste.

Ahora, el de Bahía Blanca podría seguir vinculado a las "Espuelas" a pesar de reconocer hace apenas unos días que le gustaría tomarse un descanso.

"Ya no podré ayudar con un robo de balón o forzando una (falta) personal pero lo haré de algún modo. Aprecio a todos mis compañeros, al staff y a toda la gente del equipo, les deseo lo mejor y si puedo ayudar será un placer", dijo el argentino en su despedida como jugador.

"Me voy a quedar unos meses, pero voy a volver a Argentina cuando sea verano a disfrutar el calor y la familia. Después, no sé. Con mi familia no tenemos planes de largo plazo y eso me encanta", añadió.