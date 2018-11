Giovani Lo Celso, un jugador como hacía tiempo

El centrocampista argentino Giovani Lo Celso no para de marcar diferencias desde que llegó a LaLiga sobre la bocina del plazo de fichajes y no ha dejado de deslumbrar desde que dejó su tarjeta de visita en Mestalla en su debut liguero ante el Valencia el pasado 15 de septiembre, en los que quince minutos bastaron para constatar que hacía tiempo que el Betis no tenía un jugador así.