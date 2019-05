El tanto de la jugadora de Pachuca superó a las anotaciones de Ingrid Johansson de Suecia, Carli Lloyd de Estados Unidos, Marta (Brasil), Maren Mjelde de Noruega, Alberta Sackey de Ghana, Homare Sawa de Japón, Sissi de Brasil , XL Song de China y Abby Wambach de Estados Unidos.

El gol de Ocampo se suma al de su compatriota Manuel Negrete, quien en 1986, ante Bulgaria anotó, y también fue considerado como el mejor gol en la historia de los mundiales.

Thanks to a BIG backing from fans in Mexico 🇲🇽, we can reveal the winner of the #GreatestGoal in #FIFAWWC history, voted by you the fans, is..... @OcampoMonica11. 👏👏👏 pic.twitter.com/9mdwjQbwVX