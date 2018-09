El invicto rey del peso mediano mundial, Golovkin, se enfrentará con Álvarez en el T-Mobile Arena el próximo 15 de septiembre, un año después de que su primer encuentro terminara en un polémico empate muy disputado.

Una revancha planeada para mayo pasado fue cancelada al no superar Álvarez un control antidopaje, alegando que consumió carne contaminada en su México natal, tras dar positivo por el estimulante clembuterol.

Las relaciones entre los dos bandos han estado marcadas por la animosidad desde la prueba fallida de Álvarez, con Golovkin acusando a su rival de ser un tramposo por dopaje.

El entrenador de Álvarez, Chepo Reynoso, elevó la temperatura para la revancha esta semana después de describir a Golovkin como un "burro" fácil de superar.

"Golovkin es un burro que no piensa", dijo Reynoso. "No tiene un pensamiento. Es un hombre que da los mismos golpes. No hay mucho que tengamos que cambiar (en la pelea)".

Cuando le pidieron comentar sobre las declaraciones de Reynoso en una conferencia telefónica con reporteros este martes, Golovkin acusó a Álvarez de "carecer de clase".

"Ni siquiera quiero bajar a ese nivel. Simplemente muestra falta de clase, falta de educación, falta de inteligencia", añadió el kazajo.

"Simplemente muestra cómo se comporta. Nunca he dicho nada tan bajo sobre nadie", agregó Golovkin.