Grandes Ligas suspende otro juego de Cardenales por nuevos contagios

El juego del viernes entre los Cerveceros y los Cardenales ya había sido aplazado hasta el domingo después de que dos peloteros del equipo de San Luis dieran positivo por COVID-19.

Este sábado se conoció que en las pruebas aplicadas al resto de la franquicia de San Luis hubo al menos otros cuatro positivos, incluido un jugador y tres empleados, informó la cadena ESPN.

El equipo, que está en cuarentena en un hotel de Milwaukee, está a la espera de nuevos resultados este sábado, agregó.

Los Cardenales son el tercer equipo de Grandes Ligas en registrar positivos de coronavirus en su organización, después de los Marlins de Miami, que suma 18 peloteros y dos entrenadores contagiados, y los Filis de Filadelfia, con dos empleados.

So sad. Gonna miss these guys kneeling during the National Anthem. https://t.co/lW7lpSSEhm