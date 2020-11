Guardiola renueva con el City hasta 2023 y cierra las puertas al Barcelona

"Desde que llegó al Manchester City, Pep ha transformado el estilo de juego del club y ha conducido al equipo a ocho triunfos mayores, estableciendo por el camino varios récords importantes", señaló la entidad en un comunicado.

"En total, el equipo ha ganado 181 de los 245 partidos a su cargo, una tasa de victorias del 73,87 por ciento", subrayó el club, añadiendo que ha ganado un torneo por cada 31 partidos que ha disputado.

Guardiola, de 49 años y que comenzó su exitosa carrera en los banquillos en el Barcelona, ha ganado dos títulos de la Premier League, tres Copas de la Liga y una Copa de Inglaterra.

