Haaland-Lewandowski, el joven prodigio desafía a su ídolo

Para los dos clubes el partido es importante. El Bayern Múnich es líder pero con apenas dos puntos de ventaja sobre el RB Leipzig, antes de esta 24ª jornada.

El Borussia Dortmund es quinto y está a tres puntos del cuarto puesto, el último que en Alemania clasifica para la próxima Liga de Campeones, por lo que no debe tropezar para no alejarse de ese objetivo mínimo.

Lewandowski es un goleador acostumbrado a salirse de los moldes y batir récords.

Con 32 años, el artillero polaco aspira en este curso 2020-2021 a batir el récord de goles en una misma temporada de la Bundesliga, que ostenta con 40 el legendario Gerd Müller, otra máquina de hacer goles para el Bayern, desde la 1971-1972, en los años del gran Franz Beckenbauer.

Después de 23 jornadas ligueras, Gerd Müller había marcado 25 goles. Lewandowski lleva ya 28 y si no se lesiona parece lanzado a establecer una nueva plusmarca.

"No tengo ninguna expectativa en particular. Hay cosas más importantes que ese récord", relativiza el delantero polaco, que insiste e insiste en que lo importante son los títulos del Bayern y no sus logros estrictamente personales.

Haaland lleva 'apenas' 17 goles esta temporada, aunque en 18 partidos disputados, ya que fue baja durante un mes por lesión. En su caso, los récords que ha ido logrando son de precocidad.

En 45 partidos con el Borussia Dortmund, teniendo en cuenta todas las competiciones, ha conseguido 43 tantos. Lewandowski, que llegó al Borussia Dortmund con la misma edad en 2010, llevaba apenas 11 dianas después de ese número de partidos.

Robert Lewandowski, que comenzó su carrera alemana en Dortmund a las órdenes de Jürgen Klopp (2010-2014), es el plusmarquista absoluto de goles en los 'Klassiker', los duelos entre Bayern y Borussia Dortmund.

Teniendo en cuenta los enfrentamientos entre ambos clubes únicamente en la Bundesliga, ha marcado 18 goles, uno con la camiseta del Dortmund y diecisiete con la del Bayern. En los cinco últimos 'Klassiker' en el Allianz Arena de Múnich ha firmado al menos dos tantos en cada ocasión.

Haaland apenas ha jugado dos 'Klassiker' de la Bundesliga y nunca ha logrado vencer al Bayern. Ha marcado un tanto, en noviembre en la derrota 3-2 de su Borussia Dortmund en la primera vuelta de esta temporada.

- El pupilo fascinado por su ídolo -

Haaland no oculta su admiración hacia Lewandowski, el hombre al que la FIFA designó mejor jugador de 2020, por delante de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Qué separa al pupilo del maestro? "Su construcción del juego es fantástica", estima Haaland, "al igual que su juego de posición, pero sobre todo la coordinación con los demás, todos saben siempre dónde está y se desenvuelve siempre para estar en el lugar adecuado para concluir un ataque".

"Cada vez que yo marco un gol me digo que me estoy acercando a él. Y va él y consigue un triplete, como si fuera lo más normal del mundo. ¡Lo que hace es una locura!", apunta el joven noruego para alabar a Lewandowski.

El fútbol del delantero del Bayern es muy completo. Marca jugando en distintas posiciones, a un toque para concluir o con jugadas más elaboradas, y además suministra asistencias a sus compañeros, con siete pases de gol esta misma temporada. También es frecuente verle ayudando en labores defensivas o yendo al centro de campo o a las bandas para batallar un balón.

Haaland, menos experimentado, tiene un juego un poco más encorsetado. Casi dos tercios de sus treinta tantos en la Bundesliga se han construido con el mismo esquema: balón en profundidad de un compañero, aceleración fulgurante y duelo ganado al arquero rival.

El sábado, eso sí, Haaland no estará sobre el césped para pedir un autógrafo a Lewandowski, sino para intentar demostrar que el alumno puede superar al maestro.