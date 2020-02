Vinculado con un más que notable número de equipos en los últimos meses, finalmente el destino del deseado Ziyech se encontrará en la Premier League, campeonato que se ajusta más que notablemente a sus características sobre el césped y donde tendrá la oportunidad de mostrar su valía en uno de los conjuntos más importantes de la competición.

Después de un pasado verano en el que no pudo certificar incorporación alguna debido a la sanción de la FIFA, el equipo entrenado por Frank Lampard no ha querido perder el tiempo y ya comienza a dar forma a una plantilla con la que pretende dar un paso al frente y encontrarse en disposición de luchar por el título, algo que esta temporada no ha podido hacer.