En el puesto 104 del ránking mundial y jugando por invitación en Pekín, Maria Sharapova no ha ganado ningún torneo desde su regreso a la competición en abril tras quince meses de suspensión por dopaje.

Tras siete derrotas en sus precedentes partidos, Halep pudo por fin superar a la rusa de 30 años y ganadora de cinco torneos del Gran Slam.

"Entrenarse duro no es suficiente, tal vez lo era en el pasado. No sé hace cuántos años, pero ya no es un factor" (de éxito), dijo Sharapova.

"Lo que quiero decir es que hay momentos increíbles, momentos muy altos, y también hay momentos muy bajos", explicó.

"Hay veces en que salgo de la pista y me digo que no deseo eso a mis futuros hijos. Te sientes muy mal y decepcionada", añadió la jugadora rusa.

"Trabajas tanto y dedicas tanto tiempo, tienes tanta gente alrededor tuyo y a veces no funciona según tus planes. Entonces comienzas a hacerte preguntas", añadió Sharapova.

El Abierto de China se juega sobre superficie dura y reparte 6.381.679 dólares en premios.